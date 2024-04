"Jegul istoric": Gara Brasov, deplansa in 2020, sainalita si in 2024

Atat Gara Brasov, cat si zona din fata acesteia, care este administrata de catre Primaria Brasov au in continuare un aspect desuet si deplorabil in ciuda promisiunilor care s-au tot propagat de ani buni. Acest lucru nu aduce decat un minus pentru oras in ochii turistilor care aleg sa vina la poalele Tampei cu trenul.Acum aproape 5 ani, actualul primar Allen Coliban, la acea vreme senator, impreuna cu sustinatori de-ai sai, a derulat o actiune civica de curatenie in incinta Garii si peroane ... citește toată știrea