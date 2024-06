Jepilor 16: Afterschool in centrala termica

Primaria Brasov face noi demersuri urbanistice pentru a readuce la viata o serie dintre punctele termice care nu mai sunt utilizate. Opt cladiri au fost vizate in ultimii ani astfel de transformari, iar in ultima perioada s-a lucrat la partea de documentatii tehnice, in primul rand in ceea ce priveste expertizarea din punct de vedere tehnic a constructiilor.Intre acestea se numara si vechiul punct termic de pe strada Jepilor nr. 16, din vecinatatea gradinitei cu program prelungit. Planul ... citește toată știrea