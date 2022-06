Traditionalul Joc stramosesc din Variste, va avea loc, duminica, de Rusalii. Conform traditiei, Junii Batrani organizeaza evenimentul pentru Junii Tineri.Sarbatoarea face parte din calendarul de activitati ale Junilor, fiind penultimul Joc stramosesc din cele patru, care au loc in fiecare an in Scheii Brasovului.Societatea Junilor Batrani din Brasov organizeaza pentru Junii Tineri ... citeste toata stirea