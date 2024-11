Jocurile de noroc online in Brasov: reglementari noi si impactul asupra jucatorilor

In Romania, legislatia privindjocurile de noroca suferit modificari semnificative in 2024, menite sa consolideze reglementarile si sa reduca riscurile asociate acestui domeniu. Aceste schimbari au un impact evident atat asupra operatorilor de jocuri de noroc, cat si asupra jucatorilor, inclusiv a celor din judetul Brasov, dupa cate vom detalia mai jos.Iata cele mai noi si mai importante modificari aduse legislatiei gamblingului in acest an, din perspectiva licentierii, fiscalitatii, zonei ... citește toată știrea