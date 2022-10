Jocurile PSD din Legislativul de la Fagaras, dejucate de consilierul local Ludu Cristian. Curtea de Apel Brasov i-a dat dreptate

Legislativul de la Fagaras este, dupa 2 ani, complet, cu 19 consilieri locali validati. Daca in cazul liberalilor procesele in instanta s-au incheiat, iar cei cinci consilieri locali si-au preluat functiile asa cum au votat fagarasenii, in cazul PSD lucrurile nu sunt clare in totalitate. Consilierii locali PNL sunt Cupu Lucian, Gavrila Dan, Dobria Florin Emanuel, Dobrea Adina Ionela si Leabu Cornea Iuliana Florentina. Cele patru functii detinute insa de PSD sunt ocupate, dar nu toate procesele ... citeste toata stirea