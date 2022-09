Jocurile Reciclarii, organizate de Comprest SA

Jocurile Reciclarii. In calitate de principal operator de salubrizare din municipiul Brasov, Comprest SA considera prioritara implementarea si desfasurarea de campanii de informare a utilizatorilor privind modul de colectare separata a fractiilor reciclabile, dar si a necesitatii de reducere a cantitatii de deseuri generate si a devierii de la depozitare a unor cantitati cat mai insemnate de deseuri.De aceea, in perioada 09-11.09.2022, in Parcul Nicolae Titulescu se vor desfasura unele ... citeste toata stirea