Joe Biden este asteptat in Israel, acolo unde se va intalni cu premierul israelian, acolo unde se afla in continuare si secretarul de stat Anthony Blinken.Intre timp, tensiunile cresc cu fiecare ora care trece in tara Sfanta. Armata israeliana continua eliminarea liderilor Hamas si bombardarea infrastructurii folosite de teroristi. Operatiunea terestra are planurile pregatite si poate sa ... citeste toata stirea