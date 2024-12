Joe Biden si-a gratiat fiul condamnat pentru frauda fiscala si posesie ilegala de arme de foc

Joe Biden si-a gratiat fiul sau Hunter in cazuri de frauda fiscala si posesie ilegala de arme de foc, desi a promis in repetate randuri ca nu va interveni in justitie.Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat duminica ca l-a gratiat pe fiul sau, Hunter Biden, care a fost condamnat pentru declaratii false facute in fata procurorilor, pentru detinerea ilegala a unei arme de foc si care a pledat vinovat in alt dosar privind infractiuni fiscale, relateaza Reuters, potrivit HotNews.ro."Astazi, am ... citește toată știrea