Cea mai calduroasa zi din istoria masuratorilor meteorologice a fost joi, 6 iulie, care doboara precedentele doua recorduri stabilite luni si marti, in contextul in care temperatura medie globala a continuat sa creasca.Omenirea a inregistrat joi cea mai calduroasa zi din istoria masuratorilor sale meteorologice, doborand precedentele doua recorduri in domeniu, stabilite luni si marti, in contextul in care temperatura medie globala a continuat sa creasca, potrivit ... citeste toata stirea