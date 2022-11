Joi, ora 18.00: O brasoveanca batuta in masina, o alta batuta de fostul sot cu care inca mai locuia in casa

Doua cazuri de "violenta in familie" au fost semnalate joi, 3 noiembrie, la 112. Primul a fost repartizat Sectiei 1 Politie Brasov, dupa un apel inregistrat in jurul orei 18.10, telefon dat de o tanara, in varsta de 25 ani, din municipiu. "Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, la data anterior mentionata, in jurul orei 18.00, pe fondul geloziei si al unor discutii contradictorii, femeia in cauza ar fi fost agresata fizic de catre sotul sau, in timp ce acestia se aflau in ... citeste toata stirea