Joia Mare: Domnul Iisus le-a spalat picioarele ucenicilor. Cina cea de Taina. Inceputul patimilor Mantuitorului

Joia Mare, care se mai numeste Joia Neagra sau Joia Patimilor, e o zi importanta, cea a Deniei Mari. Potrivit credintei crestin-ortodoxe, acum ni se aminteste cum Mantuitorul le-a spalat picioarele ucenicilor, fiind indemnati la smerenie. Cele 12 lumanari aprinse la citirea Deniilor vor fi aprinse pe parcursul intregului an, ele avand puteri deosebite, spune traditia. In Joia Mare se deruleaza spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina la care Iisus i-a strans in jurul sau pe ... citeste toata stirea