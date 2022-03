Jos vodka ruseasca: Boicotul Rusia a inceput si la Brasov

Unul dintre cele mai populare pub-uri din Brasov se alatura protestelor impotriva razboiului declansat in Ucraina si scoate de la rafturi si din frigidere intreaga gama de etichete rusesti."Avand in vedere drama traita de poporul ucrainian in ultimele zile, am decis sa ne alaturam si noi miscarilor internationale de protest impotriva invaziei ruse. Astazi (miercuri, 2 martie - n.r.) am decis, fara urma de regret, sa retragem intreaga gama de produse ce provine din Rusia de la raft. Nu am ... citeste toata stirea