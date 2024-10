Judecatoarea "mortul e in sala", suspendata 3 luni

Judecatoarea Ioana Ancuta Popoviciu, care a fost desemnata sa solutioneze dosarul in care este judecat Vlad Pascu, a fost sanctionata de Consiliul Superior al Magistraturii cu "suspendarea din functie pentru o perioada de trei luni". Decizia nu este insa definitiva si poate fi atacata cu recurs in 15 zile.Vlad Pascu este autorul accidentului de la 2 Mai din vara anului trecut, in urma caruia doi tineri au murit. Pe parcursul procesului, judecatoarea Ioana Ancuta Popoviciu (schimbata intre ... citește toată știrea