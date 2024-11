Judetele din Romania care l-au sustinut pe Calin Georgescu

Calin Georgescu, candidatul independent la alegerile prezidentiale, a provocat un adevarat cutremur politic in mai multe judete din Romania.Dupa aproape 90% din numararea voturilor oficiale, se contureaza clar o performanta neasteptata din partea acestuia, care a reusit sa castige in judete importante din intreaga tara, inclusiv in fiefuri traditionale ale altor partide.Calin Georgescu, surpriza alegerilor prezidentiale: Victorie in ... citește toată știrea