Asezarile informale, adica zonele in care sunt case construite ilegal, locuite de familii defavorizate, au devenit o prioritate pentru autoritatile romane. De altfel, primariile in care sunt astfel de zone pot accesa bani europeni, pentru pregatirea unor documentatii, dar si pentru realizarea investitiilor. Anuntul a fost facut marti, 11 iulie, la Brasov, in cadul unei intalniri ce s-a desfasurat in sala de sedinte a Consiliului Judetean Brasov, in care a fost prezentat studiul "Diagnostic ... citeste toata stirea