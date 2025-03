Judetul Brasov are, din nou, doi subprefecti

Dupa ce joi, 20 martie, Guvernul Romaniei a emis hotararea prin care Lucian Mija a fost numit in functia de subprefect al judetului Brasov, acesta si-a preluat functia vineri, 21 martie.Dupa ce a depus juramantul, Lucian Mija a declarat ca "dupa patru ani petrecuti in functia de administrator public al Municipiului Fagaras, imi voi continua activitatea in serviciul public, asumandu-mi acest rol cu seriozitate si dorinta de a face lucruri bune pentru Judetul Brasov si pentru toti locuitorii ... citește toată știrea