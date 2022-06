In judetul Brasov sunt 8 pensionari la 10 salariati . In topul pensiei medii la nivel national, judetul nostru ocupa locul al III-lea, arata datele oferite de Directia Judeteana de Statistica Brasov.Numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 147.272 persoane; mai mic cu 629 persoane decat cel inregistrat in trimestrul IV 2021; mai mic cu 640 persoane; comparativ cu numarul mediu de pensionari de asigurari ... citeste toata stirea