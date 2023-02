Judetul Brasov, lider national la violenta in scoli. Reactia ISJ Brasov

Brasovul este pe locul I pe tara la violenta in scoli. Judetul nostru a inregistrat, in anul scolar 2021-2022, peste 1.500 de cazuri de violenta in scoli.Ministerul Educatiei a publicat raportul privind fenomenul violentei in mediul scolar in anul scolar 2021 - 2022 care arata ca, la nivel national, s-au inregistrat in aceasta perioada aproape 10.000 de acte de violenta.Situatia se refera la unitatile de invatamant, de la clasele pregatitoare la a-XII-a si este vorba despre atacuri la ... citeste toata stirea