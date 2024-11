Judetul Brasov, o noua "harta politica" dupa primul tur al alegerilor prezidentiale

Harta politica a judetului Brasov a fost redesenata dupa primul tur al alegerilor prezidentiale din 24 noiembrie, cand, in mai mult de jumatate dintre localitatile din judetul Brasov au fost, mai exact 35 din 58, au fost castigate de suveranistul Calin Georgescu. Acesta s-a clasat pe primul loc in localitati care, anterior, erau fief-uri PNL sau PSD.Astfel, in localitati traditionale ale PSD, Georgescu s-a clasat pe primul loc in municipiul Fagaras (2.595 de voturi - 25,36%), oras in care ... citește toată știrea