Judetul Brasov participa la "Ziua de Curatenie Nationala 2024". Cinci puncte de intalnire pentru ecologizare, in municipiu

Mai multe localitati din judetul Brasov participa la "Ziua de Curatenie Nationala 2024". Astfel, voluntarii sunt asteptati sa se alature actiunii.Pe 21 septembrie 2024, Romania se alatura celor 198 de tari in cadrul Zilei de Curatenie Nationala! Sub umbrela initiativei "Let's Do It, Romania!", milioane de voluntari isi unesc fortele pentru a readuce prospetimea naturii si a o elibera de povara deseurilor.La nivel national, sunt aproape 150.000 de voluntari inscrisi deja ... citește toată știrea