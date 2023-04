In luna februarie 2023 s-au nascut 1431 copii in Regiunea Centru, mai putini cu 452 fata de luna precedenta, respectiv mai putini cu 75 comparativ cu luna februarie 2022. In perioada ianuarie - februarie 2023 s-a inregistrat nasterea a 3314 copii cu 22 mai putini fata de aceeasi perioada a anului precedent.In luna februarie 2023, in Regiunea Centru, s-au inregistrat 2266 decese. Mai putine fata de luna precedenta cu 470 decese si ... citeste toata stirea