Judetul Brasov primeste un elicopter SMURD. Aparatul de zbor va avea primele interventii in vara

Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat a anuntat joi, la Brasov, in cadrul festivitatii de inaugurare a noii Unitati de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov ca judetul nostru va primi in scurt timp un elicopter SMURD. Aparatul de zbor va fi folosit pentru primele interventii in vara acestui an."Avem un elicopter cumparat, care urmeaza sa fie adus in judetul Brasov. Am avut astazi o discutie cu presedintele Consiliului Judetean ... citeste toata stirea