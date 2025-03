Judetul Brasov, sub atentionare de Cod galben de vant puternic. Ploi, lapovita si ninsoare, in cea mai mare parte a tarii, pana pe 20 martie

Cod galben de vant puternic in judetul Brasov si alte 37 de judete.Distribuie daca iti place!Meteorologii anunta ca pana joi dimineata, in cea mai mare parte a tarii, inclusiv judetul Brasov, vor fi ploi, cu cantitati de apa insemnate, acestea urmand sa se transforme apoi in lapovita si ninsoare, cu depunerea unui strat de zapada. Noptile si diminetile vor deveni deosebit de reci, transmite News.ro.In Banat, Crisana, Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, sudul si vestul Olteniei, ... citește toată știrea