Meteorologii anunta Cod galben de canicula, sambata, in cea mai mare parte a tarii. In a doua parte a zilei vremea va deveni instabila.Canicula se mentine si sambata, in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile se vor situa intre 33 si 37 de grade.Sambata sunt anuntate temperaturi caniculare in Banat, Crisana, Transilvania, Maramures, Oltenia, Muntenia si sud-estul Moldovei, regiuni unde si disconfortul termic va fi ridicat, potrivit unei atentionari Cod galben de canicula ... citeste toata stirea