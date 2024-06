Judetul Brasov, sub Cod galben de canicula

Reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie au emis doua noi coduri de canicula pentru ziua de miercuri, 19 iunie. Astfel, judetul Brasov va fi sub avertizare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat.Meteorologii anunta ca valul de caldura se va extinde in toata tara. In nordul Crisanei, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, ... citește toată știrea