Judetul Brasovul, fruntas la autorecenzare

Brasovul este primul judet din tara in ce priveste autorecenzarea. Doar Municipiul Bucuresti are mai multe gospodarii care au trecut deja prin proces dupa ce a trecut o treime din timpul acordat pentru autorecenzare. Peste 1,9 milioane de chestionare au fost completate in luna martie, dintre care 190.000 de Municipiul Bucuresti. Brasovul este primul dintre judete, cu peste 78.000 de chestionare completate, adica peste 14%.Brasovul este urmat de judetele Cluj, Timis, Constanta si Prahova. ... citeste toata stirea