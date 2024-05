Judetul Covasna are cea mai mica rata de promovare din tara la examenul teoretic pentru permisul de conducere

Doar 32% din cei care dau examenul teoretic pentru obtinerea permisului, in judetul Covasna, reusesc sa il treaca, anunta We Radio Sfantu Gheorghe.Intr-o conferinta de presa sustinuta joi, prefectul Raduly Istvan si-a exprimat nedumerirea fata de modul in care scolile de soferi ii pregatesc pe candidati."Nu ... citește toată știrea