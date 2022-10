Jumatate din elevi, victime ale bullyingului, peste un sfert, autori

Aproape jumatate din elevii din Romania intervievati de organizatia Salvati Copiii Romania spun ca au fost macar o data victime ale bullyingului. Mai exact, 49% dintre copii spun ca li s-a intamplat macar o data, in timp ce unul din zece elevi spune ca este frecvent victima a acestui tip de agresiune. Aproape 5 din 6 elevi spun ca au fost martori ai unor situatii de bullying in scoala lor, in timp ce trei sferturi spun ca s-a intamplat chiar in sala lor de clasa.Retelele de socializare sunt ... citeste toata stirea