Dupa ce in vara anului 2020, inainte de alegerile locale au fost terminate lucrarile de reabilitare a capatului dinspre strada Tampei a pietonalului din Valea Cetatii (Racadau), acum municipalitatea are in plan sa repare si partea pe care nu s-au facut lucrari. Lucrarile nu vor incepe prea curand, pentru ca pana la deschiderea santierului mai trebuie urmate o serie de proceduri birocratice. Mai exact, in aceasta perioada municipalitatea brasoveana deruleaza o procedura de atribuire directa ... citeste toata stirea