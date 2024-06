Jumatatile de masura ale administratiei Coliban. Cum e protejata mafia imobiliara a USR la Brasov

A trecut campania electorala, s-a finalizat si numaratoarea voturilor. E drept, unii nu stiu sa piarda. Eleganta in politica e de partea gentlemanilor. Nu e cazul useristilor. Au semanat vant, au cules uragan...Unul dintre subiectele de campanie ale USR a fost mafia imobiliara a lui Scripcaru. Nicio vorbulita despre mafia imobiliara a lui Coliban si USR. Drept este, PNL si PSD s-au intrecut in a "calca" apa pe acest subiect. Asta in contextul in care newsbv.ro a devoalat, in repetate randuri, ... citește toată știrea