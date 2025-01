Jumbo va deschide in Romania un nou hipermarket

Retailerul grec Jumbo anunta ca va deschide in Romania un nou hipermarket, in 2025, conform datelor Profit.ro.In toamna a fost anuntat ca Jumbo va intra in premiera in Cluj, in complexul RIVUS, noul proiect de reconversie urbana al companiilor Iulius si Atterbury Europe, ce va transforma o fosta platforma industriala intr-un ansamblu incluzand magazine, spatii culturale si de entertainment, precum si birouri.Romania este cea mai mare piata a Jumbo in afara Greciei, avand deja pe piata ... citește toată știrea