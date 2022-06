Junii brasoveni vor primi peste 28.000 lei pentru jocurile stramosesti

Junii brasoveni vor relua in acest an vechile obiceiuri, asta dupa ce in ultimii doi ani, din cauza pandemiei, multe evenimente au fost suspendate. Astfel, in acest vor fi reluate jocuri stramosesti, iar pentru organizarea acestora, Uniunea Junilor din Scheii Brasovului si Brasovul Vechi a obtinut o finantare de 28.500 de lei de la municipalitatea brasoveana, suma fiind aprobata de consilierii locali brasoveni in sedinta de plen de joi, 9 iunie.Astfel, in Duminica Rusaliilor - 12 iunie 2022, ... citeste toata stirea