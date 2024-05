Junii Brasovului, bagati in sedinta

Sarbatoarea Junilor de la Pietrele lui Solomon, de duminica, 12 mai, se va lasa cu urmari. Martea viitoare (21 mai), Uniunea Junilor din Scheii Brasovului si Brasovul Vechi va organiza o sedinta pentru a vedea ce decizie se va lua in cazul junelui care i-a facut dedicatii fostului primar George Scripcaru sub privirile impietrite ale actualului primar, Allen Coliban.Serban Sovaiala, presedintele Uniunii, sustine ca evenimentul s-a intamplat in zona de sus a Pietrelor lui Solomon, la ceata ... citește toată știrea