Duminica, Junii Brasovului coboara in Cetate, in traditionala Parada a Junilor.Cele 7 grupuri de juni din Schei si Brasovul Vechi vor strabate, calare, strazile principale din centrul istoric. Este un eveniment unic in tara, nu numai prin simbolistica sa, ci si prin amploareCoborarea junilor in cetate sau ,,Ziua de calari", cum mai este cunoscuta, este unul dintre cele mai importante ... citeste toata stirea