Junii Brasovului coboara in Cetate in Duminica Tomii. Programul complet al evenimentelor din Saptamana Luminata

Junii Brasovului vor cobori in Cetate in Duminica Tomii. Zeci de evenimente vor avea loc in Piata Sfatului, la Pietrele lui Solomon si la Cetatuie, in Saptamana Luminata.Ca in fiecare an, Junii Brasovului, formati din sapte grupuri, continua traditiile din Saptamana Luminata.Din 7 si pana in 12 mai, brasovenii si turistii se pot bucura de evenimente traditionale ale Junilor, care vor culmina cu Ziua de calari, din Duminica Tomii, dar si de concerte cu Holograf, Damian Draghici, Vama, muzica ... citește toată știrea