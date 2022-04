Junii Brasovului isi reiau traditiile, dupa doi ani de pandemie. Ce evenimente spectaculoase au loc timp de o saptamana

Dupa doi ani in care nu s-au putut desfasura din cauza pandemiei, obiceiurile Junilor Brasovului se reiau din Duminica Pastelui cu hora si aruncatul buzduganului. Urmeaza o saptamana plina de evenimente, care culmineaza cu parada din Duminica Tomii Junii Brasovului isi reiau obiceiurile asa cum cere traditia, dupa doi ani in care acestea au fost amanate din cauza pandemiei. Suita de obiceiuri debuteaza chiar in prima zi de Paste, cand Junii Tineri se strang la Biserica Sfantul Nicolae. Aici, ... citeste toata stirea