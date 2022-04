Dupa doi ani de pauza din cauza pandemiei, Junii brasoveni revin cu traditiile din Saptamana Luminata, dar si cu mult asteptata Parada in costum popular.Junii Brasovului vor cobori in cetate in Duminica Tomei, pe 1 mai, si ne vor delecta cu costumele lor traditionale, parada calare si alte cateva evenimente mult-asteptate: Investirea serjilor (in 24 aprilie), Mersul la stropit (25 aprilie), Martea cu placinte (26 aprilie) si ... citeste toata stirea