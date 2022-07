Junii Tineri le-au scos pe fete din nou la joc, la Crucea Musicoiului

A fost din nou sarbatoare in comunitatea scheiana. Junii Tineri le-au scos pe fete la joc, la Crucea Musicoiului. A fost Jocul Stramosesc al Junilor Curcani, care are loc in prima duminica dupa sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Este o traditie care incepe cu aceeasi Hora a Junilor, in Piata Unirii, la care, rand pe rand, Junii arunca buzduganul, obicei care se desfasoara pe aceeasi melodie inconfundabila.Jocul stramosesc de la Crucea Musicoiului este organizat de Junii Curcani ... citeste toata stirea