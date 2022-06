"Junior Ranger", tabara pentru copiii din Tohanu Nou si Zarnesti

Elevii claselor a V-a si a VI-a din localitatile limitrofe Parcului National Piatra Craiului, din judetele Brasov si Arges, pot merge in tabara Junior Ranger in perioada 4-7 iulie. Activitatile de tip Junior Ranger sunt destinate celor care doresc sa cunoasca natura, sa o protejeze si sa se bucure de orice iesire in natura pentru diverse activitati. Selectia elevilor pentru participarea in aceasta tabara se va realiza in baza unei scrisori, pe care o vor adresa comunitatii locale, despre ... citeste toata stirea