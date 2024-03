Jurnalistii, o zi "politisti"

Cel mai asteptat dintre evenimentele organizate cu ocazia Zilei Politiei - cel putin din punctul de vedere al jurnalistilor - Cupa Presei la tir s-a dovedit un adevarat succes. Competitia s-a desfasurat in noul poligon al Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, unul ultramodern, din care Politia Romana mai are doar doua in intreaga tara. Acesta a permis ca, pe langa tragerea obisnuita cu pistolul, sa le ofere reporterilor posibilitatea sa se puna in pielea politistilor atunci cand sunt in ... citește toată știrea