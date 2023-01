Kadas, condamnat la inchisoare in dosarul spaga in spitalele Covid

Tribunalul Brasov i-a condamnat in prima instanta, astazi, pe consilierul local PNL Sacele Popa Marius Cristian, cat si pe fostul lider al PNL Sacele, Andi Kadas, la o pedeapsa de 4 ani de inchisoare in dosarul Spaga in Spitalele Covid din Brasov.Pe langa pedeapsa, liberalii Popa Cristian si Andi Kadas, alaturi de restul inculpatilor, trebuie sa achite prejudiciul creat Spitalului de Boli Infectioase in valoare de 555.492 lei.In perioada octombrie 2019 - septembrie 2020, suspectul Kadas ... citeste toata stirea