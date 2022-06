Kadas si-a castigat scuzele de la Politie

Andrei Kadas, fost consilier judetean, a dat in judecata Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov si Inspectoratul de Politie al Judetului Brasov, pentru ca a realizat o descindere in casa fostei sale sotii, i-a filmat copiii si a dat imaginile respective presei. Actiunea in instanta a fostului consilier a fost respinsa pe fond, insa acesta a facut apel, iar sentinta definitiva in acest caz a fost data pe 2 iunie.De aceasta data, Kadas a avut castig de cauza."Solutia pe scurt: ... citeste toata stirea