Retailerul Kaufland, parte din grupul german Schwarz, anunta ca vrea sa mentina un ritm constant de expansiune, cu cel putin 10 magazine deschise anual in tara noastra, iar pana in 2025 obiectivul este sa atinga pragul de 200 de magazine in Romania si Republica Moldova.Compania anunta ca a implinit 18 ani de la intrarea pe ... citeste toata stirea