Kelemen Hunor: Sunt convins ca vom avea un presedinte mult mai atent la ceea ce doreste societatea romaneasca

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca este convins ca vom avea un presedinte mult mai atent la ceea ce doreste societatea romaneasca si a mentionat ca Romania are nevoie de un presedinte protector.Kelemen Hunor si-a exercitat, duminica, dreptul de vot la o sectie de votare din localitatea sa natala, Cirta, din judetul Harghita."Am votat in armonie totala cu convingerile mele politice si morale si am votat vocea ratiunii. Va indemn sa mergeti la vot, astazi este primul tur al ... citește toată știrea