Kincsi, prima femeie salvamontist dupa Revolutie, este o studenta la Silvicultura

O studenta la SIlvicultura, originara din Sfantu Gheorghe, este prima femeie salvamontist dupa Revolutie. Timar Kincso Katalin are o multime de pasiuni si gaseste timp pentru fiecare Pentru prima data dupa Revolutie, Serviciul Salvamont Brasov are intre angajati o femeie. Kincso Katalin Timar este o tanara de 25 de ani, nascuta in judetul Covasna, care, in prezent, este studenta la Facultatea de Silvicultura din Brasov. Kincsi, cum ii spun cei apropiati, iubeste muntele, padurea si schiul de la ... citeste toata stirea