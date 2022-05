Klaus Iohannis a promulgat legea. De la 1 iulie norma de hrana in spitale va fi de 22 de lei/zi

Legea potrivit careia norma de hrana in unitatile sanitare publice se va actualiza anual in functie de rata inflatiei si nu poate fi mai mic de 22 lei/zi de spitalizare, a fost promulgata, joi, de presedintele Klaus Iohannis.Legea are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in sensul instituirii unor norme noi cu privire la alocatia de hrana in unitatile spitalicesti, precum si la procedura de stabilire a acesteia. ... citeste toata stirea