Klaus Iohannis, propus oficial de Romania pentru functia de sef al NATO

Klaus Iohannis a fost propus oficial de Romania pentru functia de sef al NATO.Romania si-a anuntat aliatii din NATO ca il propune pe Klaus Iohannis in functia de secretar general al Aliantei-Nord Atlantice.Romania a notificat aliatii NATO ca intentioneaza sa-l propuna pe Klaus Iohannis secretar general al Aliantei, au confirmat pentru HotNews.ro surse oficiale.Informatia vine in contextul in care SUA, Marea Britanie si Franta au anuntat ca-l sustin pentru functia de secretar general al