Klaus Iohannis: ,,Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina. Va asigur ca niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranta sa si a familiei sale"

,,Romania nu va fi atrasa in conflictul militar din Ucraina. Rusia a ales forta tancurilor in detrimentul vietii oamenilor ", a declarat presedintele Klaus Iohannis, la finalul sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Esarii. Presedintele a sustinut ca niciun roman nu trebuie sa se teama pentru siguranta sa si a familiei sale, pentru ca Romania beneficiaza de cele mai ample garantii de securitate posibile si ca niciodata in istoria noastra nu am fost mai bine protejati in fata oricarei ... citeste toata stirea