Klaus Iohannis: Romania va primi atatia refugiati cati vin. Nu am de gand sa refuz niciun ucrainean

Romania va primi atatia refugiati ucraineni cati vin, a dat asigurari, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, care a subliniat ca tara noastra va deschide, daca este nevoie, si alte hub-uri umanitare si tabere.,,Romania va primi atatia refugiati cati vin. Nu am de gand sa refuz nicio ucraineanca si niciun ucrainean care cauta refugiu la noi, iar cei care cauta refugiu in Moldova - si aici capacitatea este depasita - vor fi toti primiti in ... citeste toata stirea