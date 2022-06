Klaus Iohannis si-a numit un nou consilier prezidential - Anisoara Ancu. A predat la Universitatea Transilvania

Presedintele Klaus Iohannis a numit-o in functia de consilier prezidential pe Anisoara Ancu, consilier la Cotroceni din al doilea mandat al presedintelui Traian Basescu, numita anul trecut in Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS).Potrivit unui comunicat de presa al Administratiei prezidentiale, Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul pentru numirea in functia de consilier prezidential a doamnei Anisoara Ancu - incepand cu data de 11 iunie 2022.In ... citeste toata stirea